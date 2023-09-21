Фото Алексея Пирязева

«Тула-Арена» приглашает школьников на бесплатные тренировки

Под руководством опытных наставников юные туляки смогут освоить приёмы тайского бокса, самбо, тхэквондо и других видов единоборств.

«Тула-Арена» проводит набор детей на бесплатные занятия. Записаться может любой желающие – достаточно выбрать интересующее направление и позвонить по указанному телефону. ГУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва»: вольная борьба, тхэквондо, самбо, дзюдо, бокс. Телефон: 36-13-83.

Спортшкола «Триумф»: рукопашный бой. Телефон: 70-18-56.

Спортшкола олимпийского резерва «Юность»: вольная борьба, греко-римская борьба, смешанные единоборства (ММА). Телефон: 55-77-01.

Спортшкола олимпийского резерва «Восток»: тхэквондо, бокс, тайский бокс. Телефон: 36-01-42.

Спортшкола «Металлург»: рукопашный бой. Телефон: 40-76-01.

«Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания»: бокс. Телефон: 35-48-79.