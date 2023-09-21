В Туле женщина живет на автобусной остановке, но отказывается от помощи

Фото Маши Сапог

Небезразличные люди пытаются узнать ее историю, но она ничего о себе не рассказывает.

Нужна помощь! Или нет?

Обеспокоенные жители Советского района пишут в редакцию Myslo с просьбой рассказать о женщине, живущей на остановке «Ателье» на ул. Фрунзе.

Очевидцы рассказывают, что видят женщину на ул. Фрунзе, 24 каждый день.

— На нашей остановке общественного транспо­рта по улице Фрунзе живет женщина. Довольно мол­одая, прилично одета­я, тихая, спокойная. Свои вещи она остав­ляет там же, на оста­новке, и там же ночью спит. И всем это безразлично. Но ведь у человека должен быть дом! Почему она ока­залась в такой ситуа­ции, я не знаю. Хоте­лось бы хоть как-то ей помочь, куда обра­щаться — не знаю. Помо­гите ей, пожалуйста!

Корреспонденты Myslo попытались пообщаться с этой женщиной. Однако тулячка отказалась от помощи и не стала называть причину, почему она оказалась на улице. Сказала, что у нее есть дом, а тут она просто гуляет.

Сотрудница соседнего магазина рассказала, что видит женщину каждый день.

— Она тут живет больше двух месяцев. Пытались с ней поговорить, хотели узнать, кто она и нужна ли ей помощь. Она всегда отвечает, что все нормально, правда, от еды не отказывается. Денег у нее нет, поэтому приходится есть, что дают прохожие или работники из соседнего продуктового. Причем она не алкоголичка, выглядит опрятно, волосы и одежда чистые. На вопрос о том, есть ли у нее дом, отвечает положительно, но почему-то ночует на остановке или в соседних дворах. К прохожим относится спокойно. Если видит, что много людей на остановке, то уходит. Когда были дожди, она сидела в трех куртках, пыталась согреться. Ей нужно помочь, скоро начнутся холода, а жить на остановке будет невыносимо.

Железнодорожная паранойя и другие «чудеса»

Люди остаются без жилья по разным причинам. Стариков выгоняют из дома родные дети, люди пропивают жилье или становятся жертвами обмана. О похожих случаях мы рассказывали здесь, здесь.

Однако причиной ухода из дома могут быть и психические отклонения.

— Пациенты с психическими расстройствами могут вести себя по-разному. Уход из дома может быть одним из проявлений заболевания, — комментирует заведующая дневным стационаром ГУЗ «Тульская областная психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. П. Каменева» Виктория Терешкина.

Человек может перемещаться в пространстве, повинуясь неким голосам в голове или находясь в поиске чего-то.

Причиной могут быть и нарушения памяти, вызванные психическим заболеванием.

Есть даже специальный термин «железнодорожная паранойя» — когда человек садится в поезд и едет, например, в Читу или Владивосток, но не может или не хочет объяснить цель своей поездки другим людям. При этом он может общаться с окружающими, отвечать на их вопросы, обеспечивать свои физиологические потребности, питаться, покупать билеты и необходимые товары и т. д.

Если вы видите, что человек «не в себе», выглядит потерянным или дезориентированным и хотите ему помочь, самым верным решением будет вызов полиции. Сотрудники правоохранительных органов знают, как общаться с такими людьми. При необходимости они вызовут специализированную медицинскую бригаду, которая окажет человеку помощь в соответствии с действующим законодательством.