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Тульские гребцы завоевали серебро и бронзу на первенстве России
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульские гребцы завоевали серебро и бронзу на первенстве России

Поздравляем наших спортсменов!

С 17 по 23 сентября в Краснодаре проходит первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 и до 24 лет.

Тульскую область представляют спортсмены сборной команды региона, они показали высокие результаты.

Первенство России:

  • 2-е место: Геннадий Сельдин, Сергей Михайлов, Владислав Ивашко, Александр Пимченко — К-4 на 1000 м,
  • 3-е место: Евгения Алексеева и Полина Дайнеко — К-2 на 1000 м.

Всероссийские соревнования:

  • 2-е место: Владислав Ивашко и Александр Пимченко — К-2 на 1000 м.
     
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