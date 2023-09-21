Тульские гребцы завоевали серебро и бронзу на первенстве России

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 17 по 23 сентября в Краснодаре проходит первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 и до 24 лет.

Тульскую область представляют спортсмены сборной команды региона, они показали высокие результаты.

Первенство России:

2-е место: Геннадий Сельдин, Сергей Михайлов, Владислав Ивашко, Александр Пимченко — К-4 на 1000 м,

3-е место: Евгения Алексеева и Полина Дайнеко — К-2 на 1000 м.

Всероссийские соревнования: