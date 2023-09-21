  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Для тульских школьников разработают выездную программу по истории Куликовской битвы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Для тульских школьников разработают выездную программу по истории Куликовской битвы
Фото Романа Солопова

Для тульских школьников разработают выездную программу по истории Куликовской битвы

Министру образования региона поручено проработать это предложение.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Вячеслав Федорищев провел заседание региональной рабочей группы по празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. 

Утвержден и реализуется федеральный План основных мероприятий, который дополнен Перечнем ключевых проектов в регионе — это и создание новых музеев, строительство Центра археологического фондохранилища в поселке Епифань, восстановление храмов Куликово поля, ремонт и реконструкция подъездных дорог к объектам показа и туристической инфраструктуры и многое другое.

Заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова отметила активную реализацию образовательно-просветительских мероприятий для молодежи. В текущем году в регионе проведено 54 таких мероприятия, в их числе второй региональный историко-культурный форум «Пересвет», концертно-игровая программа «На Дону стоим, Дон славим!», спектакли малой формы, конкурсы рисунков, уроки мужества, виртуальные выставки, часы истории, викторины, беседы. Также в региональный Перечень включены мероприятия по реализации издательских и выставочных проектов, ремонту и реставрации объектов культурного наследия. Кроме того, планируется создать игровой фильм, посвященный Куликовской битве.

Ежегодно ведутся работы по улучшению инфраструктуры культурных объектов, расположенных в малых городах, которые территориально связаны с полем Куликовской битвы. Капитально отремонтирован Дворец культуры машиностроителей в Узловой, Дом культуры в Кимовске. В этом году завершится строительство Центра культурного развития в Веневе и реставрация Веневского краеведческого музея «Здание палат», а в 2024 году экспозиция этого музея откроется для посетителей.

Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко предложил при поддержке министерства образования региона разработать выездную программу для школьников, в которую вошли бы мастер-классы и лекции по истории Куликовской битвы.

Вячеслав Федорищев поручил министру образования региона Оксане Осташко проработать это предложение. 

Также Владимир Гриценко сообщил, что сейчас создается аудиогид по истории музея-заповедника, которым гости региона смогут пользоваться бесплатно.

сегодня, в 10:34 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Куликовская битвашкольники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле женщина живет на автобусной остановке, но отказывается от помощи
В Туле женщина живет на автобусной остановке, но отказывается от помощи
«Миллиметровщику» на Ford Focus выписали штраф 5 тысяч рублей
«Миллиметровщику» на Ford Focus выписали штраф 5 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.