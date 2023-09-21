Для тульских школьников разработают выездную программу по истории Куликовской битвы

Фото Романа Солопова

Первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Вячеслав Федорищев провел заседание региональной рабочей группы по празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы.

Утвержден и реализуется федеральный План основных мероприятий, который дополнен Перечнем ключевых проектов в регионе — это и создание новых музеев, строительство Центра археологического фондохранилища в поселке Епифань, восстановление храмов Куликово поля, ремонт и реконструкция подъездных дорог к объектам показа и туристической инфраструктуры и многое другое.

Заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова отметила активную реализацию образовательно-просветительских мероприятий для молодежи. В текущем году в регионе проведено 54 таких мероприятия, в их числе второй региональный историко-культурный форум «Пересвет», концертно-игровая программа «На Дону стоим, Дон славим!», спектакли малой формы, конкурсы рисунков, уроки мужества, виртуальные выставки, часы истории, викторины, беседы. Также в региональный Перечень включены мероприятия по реализации издательских и выставочных проектов, ремонту и реставрации объектов культурного наследия. Кроме того, планируется создать игровой фильм, посвященный Куликовской битве.

Ежегодно ведутся работы по улучшению инфраструктуры культурных объектов, расположенных в малых городах, которые территориально связаны с полем Куликовской битвы. Капитально отремонтирован Дворец культуры машиностроителей в Узловой, Дом культуры в Кимовске. В этом году завершится строительство Центра культурного развития в Веневе и реставрация Веневского краеведческого музея «Здание палат», а в 2024 году экспозиция этого музея откроется для посетителей.

Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко предложил при поддержке министерства образования региона разработать выездную программу для школьников, в которую вошли бы мастер-классы и лекции по истории Куликовской битвы.

Вячеслав Федорищев поручил министру образования региона Оксане Осташко проработать это предложение.

Также Владимир Гриценко сообщил, что сейчас создается аудиогид по истории музея-заповедника, которым гости региона смогут пользоваться бесплатно.