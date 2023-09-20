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В Туле на Зеленстрое после 21:00 не будут ходить троллейбусы
Фото Алексея Пирязева

В Туле на Зеленстрое после 21:00 не будут ходить троллейбусы

Это временное ограничение.

С 20 по 25 сентября в период с 21.00 до 6.00 будет обесточена контактная троллейбусная сеть по пр. Ленина на участке от ул. Циолковского до ул. Генерала Маргелова. Об этом сообщает Telegram-канал «Compas_71 Едем по Туле». Это связано с ремонтом проспекта.

На указанный период движение троллейбусного транспорта маршрутов № 1, 2, 4, 5 будет осуществляться по измененной схеме:

  • № 1 Ул. Малые Гончары — Ст. Южная, от М. Гончаров до Московского вокзала,
  • № 2 Ул. Курковая — Ст. Южная, от ул. Курковой до пос. Горелки,
  • № 4, 5 — до площади им. 50-й Армии.

Схема выглядит так:

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