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В Туле подросток прикурил сигарету от Вечного огня у Тульского кремля
Фото: телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм»

В Туле подросток прикурил сигарету от Вечного огня у Тульского кремля

Молодого человека нашли и предложили извиниться, а затем возложить цветы к монументу.

Недавно в социальных сетях опубликовали видео, на котором подросток прикурил сигарету от Вечного огня у памятника «Сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп, истребительных батальонов — участникам героической обороны города Тулы осенью — зимой 1941 года».

По данным телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм», 17-летнего парня по имени Арсений нашли всего за сутки. Молодой человек под видеозапись извинился за сделанное и возложил цветы к монументу.

Кроме того, ему может грозить уголовная ответственность по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 16:10 0
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