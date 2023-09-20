В Туле подросток прикурил сигарету от Вечного огня у Тульского кремля

Фото: телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм»

Молодого человека нашли и предложили извиниться, а затем возложить цветы к монументу.

Недавно в социальных сетях опубликовали видео, на котором подросток прикурил сигарету от Вечного огня у памятника «Сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп, истребительных батальонов — участникам героической обороны города Тулы осенью — зимой 1941 года».

По данным телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм», 17-летнего парня по имени Арсений нашли всего за сутки. Молодой человек под видеозапись извинился за сделанное и возложил цветы к монументу.

Кроме того, ему может грозить уголовная ответственность по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.