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В Тульской области установили колокола на храм в виде корабля
Фото Игоря Крюкова

В Тульской области установили колокола на храм в виде корабля

Посмотреть на установку колокола съехались 400 человек.

17 сентября, в минувшее воскресенье, в селе Вязово Ефремовского района на необычный храм установили колокола. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал общественный деятель Игорь Крюков:

— Всё прошло очень хорошо, в атмосфере теплоты, доброты и улыбки. Погода стояла прекрасная. Гостей было много, около 400 человек.

Отметим, что храм ещё находится в стадии строительства. По словам Игоря Крюкова, церковь располагается среди православной туристической базы и построена в честь святого Святителя Митрофана. Храм изготовлен из камня, в форме маяка, установленном на корабле с парусом. Замысел святого места заключается в том, чтобы указывать путешественникам путь.

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Автор:
сегодня, в 15:39 +1
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