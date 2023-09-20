В Тульской области установили колокола на храм в виде корабля

Фото Игоря Крюкова

17 сентября, в минувшее воскресенье, в селе Вязово Ефремовского района на необычный храм установили колокола. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал общественный деятель Игорь Крюков:

— Всё прошло очень хорошо, в атмосфере теплоты, доброты и улыбки. Погода стояла прекрасная. Гостей было много, около 400 человек.

Отметим, что храм ещё находится в стадии строительства. По словам Игоря Крюкова, церковь располагается среди православной туристической базы и построена в честь святого Святителя Митрофана. Храм изготовлен из камня, в форме маяка, установленном на корабле с парусом. Замысел святого места заключается в том, чтобы указывать путешественникам путь.