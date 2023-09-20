  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк заплатит штраф за запуск квадрокоптера - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк заплатит штраф за запуск квадрокоптера
Фото Сергея Старикова

Туляк заплатит штраф за запуск квадрокоптера

Напомним, в нашем регионе действует запрет на это.

Ленинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя Большой Тулы. 

Вечером 10 августа мужчина запустил квадрокоптер возле деревни Скобелево. Тем самым он нарушил действующий в Тульской области запрет на использование беспилотников. 

В судебное заседание нарушитель не явился. Постановлением суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 2000 рублей.

 

Читайте также по теме:

Запрет квадрокоптеров в Тульской области: кому и когда запрещено, какая ответственность ждет?

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:10 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
квадрокоптерсуд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Селфи с Толстым, динамическая мозаика и слуховые трубы: какие арт-объекты появятся в Туле?
Селфи с Толстым, динамическая мозаика и слуховые трубы: какие арт-объекты появятся в Туле?
Движение троллейбусов в центре Тулы восстановлено
Движение троллейбусов в центре Тулы восстановлено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.