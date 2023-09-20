Туляк заплатит штраф за запуск квадрокоптера

Ленинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя Большой Тулы.
Вечером 10 августа мужчина запустил квадрокоптер возле деревни Скобелево. Тем самым он нарушил действующий в Тульской области запрет на использование беспилотников.
В судебное заседание нарушитель не явился. Постановлением суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 2000 рублей.
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