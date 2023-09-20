Селфи с Толстым, динамическая мозаика и слуховые трубы: какие арт-объекты появятся в Туле?

Фото: zakupki.gov.ru.

Сроков по установке еще нет, на выполнение проектов ищут подрядчиков.

Арт-объекты появятся в рамках реализации государственной программы региона «Улучшение Инвестиционного климата Тульской области». Информация об этом доступна на сайте госзакупок.

«Тульские улицы»

Ул. Металлистов, д. 10.

Стоимость контракта — 2 млн 915 тыс. руб.

Оборудование представляет собой смотровой бинокль с цифровым контентом виртуальной реальности и перенесет жителей и гостей города в атмосферу тульских улиц конца XIX—начала XX века. Мультимедийный комплекс будет воспроизводить панораму 3D-видеоролика в зацикленном режиме.

« Селфи с Л. Н. Толстым»

Ул. Металлистов, д. 25 (на углу дома).

Стоимость контракта — 2 млн 250 тыс. руб.

Лев Толстой будет гулять по Ясной Поляне, любой желающий может сделать с ним «селфи» нажав на кнопку. Актер, который воплощает образ писателя, приветствует гостей в своей усадьбе и предлагает сделать совместное фото. После этого Толстой со смартфоном в руках предлагает найти подходящий ракурс, поворачивается к посетителям спиной и делает снимок, который тут же можно увидеть на экране.

Итоговый снимок можно будет получить по почте, загрузить с сайта или отсканировать QR-код.