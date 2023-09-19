Жители Северной Мызы: «Нам обещали с 1 сентября будет больше автобусов 39А – где они?»

С 1 сентября на маршруте 39А, соединяющем Северную Мызу с пр. Ленина, должно было случиться долгожданное для жителей микрорайона увеличение количества автобусов с 4 до 5. Это событие анонсировал 28 августа первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Ярцев. Прошло 19 дней, но жители до сих пор не увидели разницы.

«На маршрут по прежнему выходят лишь четыре автобуса. Но и даже они не всегда ходят по расписанию. Должен быть, например, на 8.55 автобус, приходим на остановку к этому времени, а его нет. Приезжает только через 40 минут, у водителя спрашиваем, а он поясняет, что предыдущий сломался и поэтому не пришел. А нам как на работу ездить? Постоянно объяснять руководству, что автобус снова сломался?! Или выходить из дома за два часа, чтобы наверняка уехать хоть на каком-то? Почему запасных автобусов нет у перевозчика, чтобы можно было соблюдать расписание? За эти 19 дней пять раз с утра автобус не приезжал в положенное время по техническим причинам.

Утром проходящий через нас 158-й приезжает из Рассвета уже полный – в него не влезть. А такси будет стоить по утрам как крыло от самолета! Цены-то сейчас на такси вообще сумасшедшие. И что делать?

В двух километрах от нас мкрн Петровский, вроде недалеко. Но туда ходят №36, 36А, 26, 66, 55 и частично 12/15. А у нас транспортный вопрос ограничен №39А и 72. Их оба обслуживает ООО «Ирбис». На последнем тоже обещали увеличить количество единиц транспорта. Вроде бы вчера их стало наконец-то четыре, но какое у них техническое состояние и сколько будет выезжать в действительности на рейс – вопрос.

Помимо этого, часто автобусе не видны ни на «Яндекс. Транспорте», ни в «Транспорт71». Посмотреть фактическое нахождение их на карте возможно почему-то после 10 часов».

Для уточнения ситуации Myslo направило запрос в администрацию Тулы.