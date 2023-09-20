Кому достанется сердце холостяка: тулячки начали борьбу за сердце фитнес-тренера Павла Гунякова

erid: 4CQwVszH9pUmK4bKQMe

На Радио Record Тула (Тульский Экспресс) 91.3 FM стартовал проект «Холостяк.FM».

Заявок от претенденток на сердце харизматичного Павла Гунякова поступило большое количество. Участниц медиа-истории любви определил счастливый случай: рандомайзер выбрал десять анкет.

Для претенденток начался радиоэтап: они в эфире в Радио Record Тула (Тульский Экспресс) 91.3 FM рассказывают о своем идеальном свидании. За неделю Павел выберет 5 девушек, которые пройдут в полуфинал и получат возможность выиграть ужин с холостяком.

Сегодня в эфире Радио Record Тула (Тульский Экспресс) 91.3 FM за выход в следующий этап боролись Алиса и Алина. Первая рассказала, что идеальным свиданием для нее стал бы поход в Большой театр. При этом выбор постановки Алиса оставляет за молодым человеком. Павел признался, что не был в Большом театре, а потому идея свидания ему понравилась.

Для Алины идеальное свидание — уикенд с любимым человеком в другом городе. Она хотела бы прогуляться, сходить в ресторан и просто хорошо провести время. В финале первого выпуска «Холостяк.FM» Павел решил, что на следующий этап отправится Алина. По словам самого холостяка, выбор он сделал с легкостью и не жалеет о нем.

Девушки, не прошедшие в финал, получат утешительные призы от «Медиа Траст» и партнеров проекта.

С 25 по 28 сентября в прямом эфире Радио Record Тула (Тульский Экспресс) 91.3 FM пройдет отбор на выбывание!

Секреты финальных испытаний организаторы проекта пока не раскрывают.

Победительница проекта встретится с холостяком в ресторане HOPS в «Ликерке». За ужином в бельгийской брассерии пара получит возможность узнать друг друга поближе. HOPS — это традиционные бельгийские и французские блюда от медийного шеф-повара — участника и победителя шоу на телеканале «Пятница!». Посетителей готовы удивить не только вкусным и широким меню, но и максимально богатым ассортиментом напитков.

Проект продлится до 29 сентября. Следить за любовной историей слушатели могут по будням с 16:00 до 17:00 на Радио Record Тула (Тульский Экспресс) 91.3 FM. Следить за всеми новостями о проекте можно в группе Радио Record Тула в соцсети «ВКонтакте».