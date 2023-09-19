В Госдуме предложили ввести визовый режим для мигрантов Средней Азии

Фото Алексея Пирязева

Также народные избранники предложили ввести пятилетний мораторий на покупку оружия и маткапитала для получивших гражданство.

19 сентября на пленарном заседании Госдумы по развитию гражданского общества обсудили вопрос мигрантов. Некоторые народные избранники выразили озабоченность ростом наплыва в Россию жителей из Средней Азии.

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов убеждён, что без введения визового режима с государствами ближнего зарубежья в стране скоро возникнут серьёзные проблемы.

– Чтобы навести порядок с миграцией, начинать надо с визового режима. Кроме того, сегодня приезжий платит за патент 2-3 тыс., а дальше никто не знает, где он и что делает. А у него тут земляки, родичи, он где-то на рынке крутится, дурака валяет. Так дело не пойдёт, – заявил лидер фракции.

Помимо визового режима, депутаты предложили ввести пятилетний мораторий на покупку оружия и предоставление маткапитала для получивших гражданство РФ на 5 лет.