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В ЦБ рассказали, почему в Тульской области увеличилась годовая инфляция
Фото Дмитрия Дзюбина

В ЦБ рассказали, почему в Тульской области увеличилась годовая инфляция

В условиях роста мировых цен на нефть и нефтепродукты выросли цены на бензин и дизельное топливо.

Годовая инфляция в Тульской области в августе увеличилась до 5,8%. В целом по России она находится на уровне 5,1%, а по ЦФО — 5,3%. На динамику повлияли в том числе ослабление рубля, рост мировых цен на отдельных сырьевых рынках и повышение потребительского спроса.

Продовольственная инфляция ускорилась до 5,7% в августе. Подорожали импортные компоненты кормов, оборудование и ветеринарные препараты, что усилило рост издержек фермеров. Это в свою очередь сказалось на динамике цен на мясо птицы и свинину, молоко и кисломолочные продукты.

Еще один важный фактор — неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах-поставщиках, что ограничивает предложение мясной продукции. Из-за ослабления рубля выросли цены на бананы, апельсины, лимоны и груши.

В непродовольственном сегменте также отмечено ускорение — до 3,7%. В условиях роста мировых цен на нефть и нефтепродукты выросли цены на бензин и дизельное топливо.

Ослабление рубля и потребительская активность туляков привели к ускорению роста цен на бытовую технику. 

В сфере услуг годовой темп прироста цен, наоборот, снизился и составил 8,8%. Заметный рост цен на отдых за рубежом в предыдущие месяцы привел к некоторому снижению спроса на туры. В результате ряд турецких отелей снизили стоимость своих услуг. Дополнительное влияние на динамику цен на поездки в Турцию оказало увеличение количества рейсов на данном направлении.

Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. По прогнозу регулятора, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Поэтому Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 12% до 13% годовых. 

— Банк России будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Денежно-кредитная политика регулятора нацелена на возвращение инфляции к 4% к концу следующего года и ее закрепление на этом уровне, — отметила управляющий тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.

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Фотограф:
сегодня, в 15:29 −5
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