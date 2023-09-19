На участке ул. Оружейной временно ограничили движение транспорта

С 19 сентября по ул. Оружейной на участке от ул. Мира до ул. Тульского Рабочего полка ограничено движение, запрещена стоянка и остановка для всех видов транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это позволит ускорить сроки проведения работ по ремонту ул. Оружейной.

Напомним, улицу ремонтируют на участке от ул. Болдина до ул. Ф. Энгельса. Рабочие заменят дорожное покрытие, обустроят дополнительные парковочные карманы, заменят рельсошпальную решетку.

Ремонт проведут в 4 этапа: первые три — участки между пересечениями от ул. Болдина до ул. Мира, от ул. Мира до ул. Тульского Рабочего полка и от ул. Тульского Рабочего полка до ул. Ф. Энгельса; четвёртый — переезды.