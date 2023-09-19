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Названы вакансии в Туле в сфере юриспруденции с зарплатой до 200 000 рублей
Фото Артема Жильцова

Названы вакансии в Туле в сфере юриспруденции с зарплатой до 200 000 рублей

Публикуем топ-10.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в юриспруденции за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.

Топ-10 выглядит так:

  1. Юрист от 55 000 до 160 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85723392
  2. Руководитель юридического отдела от 80 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85774865
  3. Юрист от 50 000 до 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/83356127
  4. Ведущий юрисконсульт от 75 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86461402
  5. Юрист по государственным закупкам от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/76343701
  6. Юрист-регистратор (МФЦ) от 40 000 до 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86063422
  7. Юрисконсульт отделения от 54 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/84122434
  8. Юрист/секретарь судебного заседания от 45 000 до 53 200 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86768039
  9. Юрист в агентство недвижимости от 50 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86103602
  10. Главный специалист отдела имущественных отношений от 45 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86255673

По данным портала hh.ru, за последний месяц в Тульской области было открыто около 100 вакансий в юриспруденции. Уровень конкуренции составляет 6,5, что является здоровым соотношением между работодателями и соискателями.

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