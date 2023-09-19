Названы вакансии в Туле в сфере юриспруденции с зарплатой до 200 000 рублей

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в юриспруденции за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10 выглядит так:
- Юрист от 55 000 до 160 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85723392
- Руководитель юридического отдела от 80 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85774865
- Юрист от 50 000 до 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/83356127
- Ведущий юрисконсульт от 75 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86461402
- Юрист по государственным закупкам от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/76343701
- Юрист-регистратор (МФЦ) от 40 000 до 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86063422
- Юрисконсульт отделения от 54 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/84122434
- Юрист/секретарь судебного заседания от 45 000 до 53 200 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86768039
- Юрист в агентство недвижимости от 50 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86103602
- Главный специалист отдела имущественных отношений от 45 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86255673
По данным портала hh.ru, за последний месяц в Тульской области было открыто около 100 вакансий в юриспруденции. Уровень конкуренции составляет 6,5, что является здоровым соотношением между работодателями и соискателями.