Названы вакансии в Туле в сфере юриспруденции с зарплатой до 200 000 рублей

Фото Артема Жильцова

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в юриспруденции за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.

Топ-10 выглядит так:

Юрист от 55 000 до 160 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85723392 Руководитель юридического отдела от 80 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85774865 Юрист от 50 000 до 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/83356127 Ведущий юрисконсульт от 75 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86461402 Юрист по государственным закупкам от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/76343701 Юрист-регистратор (МФЦ) от 40 000 до 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86063422 Юрисконсульт отделения от 54 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/84122434 Юрист/секретарь судебного заседания от 45 000 до 53 200 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86768039 Юрист в агентство недвижимости от 50 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86103602 Главный специалист отдела имущественных отношений от 45 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86255673

По данным портала hh.ru, за последний месяц в Тульской области было открыто около 100 вакансий в юриспруденции. Уровень конкуренции составляет 6,5, что является здоровым соотношением между работодателями и соискателями.