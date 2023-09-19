В Туле пенсионерка четыре месяца живет без газа после обрушения потолка

Сколько еще будет вынуждена жить в таких условиях пожилая женщина? неизвестно. Ведомства и организации знают, как решить проблему, но ничего не происходит.

В нестандартной коммунальной ситуации оказалась пенсионерка Маргарита Смирнова, которая живет в доме №28 по Промышленному проезду. В середине мая у нее на кухне обрушился потолок.

Газовики отключили газ и электричество на кухне. Управляющая компания помогла разобрать завал и установила подпорки.

За четыре месяца никто так и не ответил на вопрос: кто и когда будет ремонтировать перекрытие? Да и вообще пригоден ли дом для проживания.

– Дом наш 1958 года постройки с деревянными перекрытиями и полами, – рассказывает Маргарита Георгиевна. – Когда строили, то допустили ошибку при прокладке канализации. Из-за нее долгие годы соседи второго этажа регулярно заливали нижних. Несколько лет назад был сделан капремонт канализации, и вроде бы проблема исчезла.

Тогда же нам сказали, что полы наверху и потолок над кухней прогнили. Но потопы прекратились, и все постепенно забыли об этом. Квартира надо мной уже много лет сдается. Сейчас там живет большая семья мигрантов. Вроде как они поставили стиральную машинку на кухне, и она практически постоянно работала – слышно ее было очень хорошо у меня. Возможно поэтому и рухнул гнилой потолок. Случилось это 17 мая. Я только вышла с кухни, как все посыпалось. Чудо меня спасло. Такой грохот был, всё в пыли...

Я так рыдала! Газовый нагреватель был демонтирован в тот же день. Свет тоже отрезали на кухне. Теперь я у себя дома не могу готовить и мыться – вода только холодная в ванной. Соседка помогла – дала ключи от своей пустующей квартиры, чтобы я могла мыться и готовить.

Пенсионерка за эти четыре месяца обращалась и в управляющую компанию, и в терруправление Зареченского округа, и каждый раз в тупик заводил и тот же факт – квартира приватизирована и находится в собственности пожилой женщины.

– Мне все время говорят одно и то же: собственники должны ее ремонтировать. Но что я могу сделать? Как можно на пенсию восстановить потолок? Да и вообще, есть сомнения, что дом пригоден для проживания. Чтобы об этом можно было говорить точно, нужно сделать экспертизу. Но кто ее будет оплачивать? У нас дом маленький, большая часть – пенсионеры. Мы не потянем экспертизу. Есть у нас две квартиры муниципальные. Их жители могли бы написать заявление в Комитет имущественных и земельных отношений с просьбой выполнить экспертизу на предмет аварийности. А им все равно. Мы с соседкой ходили к ним и просили, чтобы они подписали заявление, но они отказались. Всем всё до лампады! А мне как жить дальше?

В администрации Тулы Myslo рассказали, что межэтажные перекрытия относятся к общедомовому имуществу. Однако их ремонт нельзя произвести за счет Фонда капремонта – эти работы не входят в перечень тех, что выполняется в рамках капремонта общедомового имущества. Выход только один – принимать решение о финансировании работ за счет собственников.

По указанному адресу выходила специализированная организация АО «Тулаоргтехстрой» и проводила обследование.

Результаты обследования оформлены так:

Если это является документом, то почему не указан точный адрес проживания? Такие же пропуски содержатся и в самом документе.

Прежде чем приступать к работам, нужно подготовить проект, так как при обрушении была затронута несущая балка перекрытия.

Но тут возникает новый вопрос – а какие именно работы нужно провести, и какая сумма потребуется на это? Ответа нет, в том числе и у управляющей домом компании «Новые технологии комфорта».

– Управляющая компания готова помочь, составить смету, найти подрядчика, но мы не строители и не знаем, какие именно работы нужно выполнить для ремонта перекрытий, – пояснил главный инженер УК Алексей Новиков. – Хорошо, если бы районная администрация или Управление городского хозяйства определили перечень работ. В идеале же необходима экспертиза пригодности самого дома для проживания.

Нонна Газаева, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства ГУ по Зареченскому территориальному округу пояснила, что в квартире пенсионерки необходимо укрепить балки:

– Это общедомовое имущество, ремонт которого должны оплачивать собственники. Они должны принять решение на собрании, как именно будут это делать – в рассрочку через управляющую компанию или будут собирать нужную сумму. У муниципалитета в доме только две квартиры, то есть мы можем софинансировать только 10%. После ремонта перекрытий потребуется еще и ремонт на кухне. Компенсировать расходы на него можно попробовать через суд, у пенсионерки есть все документы для того, чтобы подать иск на владельцев квартиры сверху.

На вопрос, где жители остальных 18 квартир найдут средства на ремонт, ответа нет, есть только требования Жилищного кодекса, который обязывает владельцев содержать имущество. Для него нет разницы: пожилой владелец или молодой, здоровый или болеет.

До разрешения ситуации Маргарите Смирновой предложено переехать в маневренный фонд.