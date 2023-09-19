Квартира без жителей заливает подвал пятиэтажки в Туле

Фото Алексея Пирязева

В редакцию Myslo обратился туляк Олег Швабрин с ул. Сойфера, 37.

Олег рассказал, что около двух недель назад заметил на внешней стене дома мокрое пятно, как от сильного дождя.

Со временем оно становилось все больше, вынудив мужчину спуститься в подвал и посмотреть, что там происходит. Олег увидел, что весь потолок подвала буквально усеян каплями, в подполье попросту шел дождь!

Туляк рассказал, что 5 лет назад умерла его соседка из квартиры № 1, после этого никто в квартиру не приезжал. Соседи уверены, что всему виной — протечка в «ничейной» квартире.

— В УК мне сказали, что капли в подвале — это испарение, нужно просто подождать, пока все высохнет. А если во время пуска отопления лопнет труба? Там вода не капает, а льется! Надо найти родственников покойной, чтобы они приехали и посмотрели, что происходит в квартире. Счета за ЖКХ копятся, постоянно почтовый ящик забит. Куда мы только не звонили! Бесполезно.

За порядок в доме ратует только семья Швабриных: жена — старшая по дому, а Олег сам ремонтирует и украшает подъезд.

По словам Швабрина, соседи не спешат проявлять инициативу не только в этом деле, но и в ситуации с подвалом: «У них квартира начинается с входной двери, а что в подъезде происходит — побоку!»

Myslo связался с управляющей компанией «Платоновский лес»:

— Ситуация сложная. Мы не имеем полномочий открыть чужую квартиру, это возможно только по решению суда. К проблеме мы уже подключились, пару дней назад обратились в МФЦ с запросом найти собственника нежилой квартиры. Платежи идут — значит, собственник есть. Сейчас зайти туда ни мы, ни полиция не имеем права.

Никто без согласия владельца открыть квартиру не может. И если собственник не найдется, добиваться вскрытия квартиры УК придется через суд.