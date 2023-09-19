  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Квартира без жителей заливает подвал пятиэтажки в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Квартира без жителей заливает подвал пятиэтажки в Туле
Фото Алексея Пирязева

Квартира без жителей заливает подвал пятиэтажки в Туле

Чтобы устранить протечку, необходимо попасть в «ничейное» жилище. Собственника уже ищут.

В редакцию Myslo обратился туляк Олег Швабрин с ул. Сойфера, 37.

PAV-1064.jpg

Олег рассказал, что около двух недель назад заметил на внешней стене дома мокрое пятно, как от сильного дождя.

PAV-1061.jpg

Со временем оно становилось все больше, вынудив мужчину спуститься в подвал и посмотреть, что там происходит. Олег увидел, что весь потолок подвала буквально усеян каплями, в подполье попросту шел дождь!

PAV-1056.jpg

Туляк рассказал, что 5 лет назад умерла его соседка из квартиры № 1, после этого никто в квартиру не приезжал. Соседи уверены, что всему виной — протечка в «ничейной» квартире.

PAV-1080.jpg

— В УК мне сказали, что капли в подвале — это испарение, нужно просто подождать, пока все высохнет. А если во время пуска отопления лопнет труба? Там вода не капает, а льется! Надо найти родственников покойной, чтобы они приехали и посмотрели, что происходит в квартире. Счета за ЖКХ копятся, постоянно почтовый ящик забит. Куда мы только не звонили! Бесполезно.

За порядок в доме ратует только семья Швабриных: жена — старшая по дому, а Олег сам ремонтирует и украшает подъезд.

PAV-1072.jpg

По словам Швабрина, соседи не спешат проявлять инициативу не только в этом деле, но и в ситуации с подвалом: «У них квартира начинается с входной двери, а что в подъезде происходит — побоку!»

Myslo связался с управляющей компанией «Платоновский лес»:

— Ситуация сложная. Мы не имеем полномочий открыть чужую квартиру, это возможно только по решению суда. К проблеме мы уже подключились, пару дней назад обратились в МФЦ с запросом найти собственника нежилой квартиры. Платежи идут — значит, собственник есть. Сейчас зайти туда ни мы, ни полиция не имеем права. 

Никто без согласия владельца открыть квартиру не может. И если собственник не найдется, добиваться вскрытия квартиры УК придется через суд.

Галерея
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 12:00 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаПривокзальный округ
Прочее
протечка трубыуправляющая компания

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы вакансии в Туле в сфере юриспруденции с зарплатой до 200 000 рублей
Названы вакансии в Туле в сфере юриспруденции с зарплатой до 200 000 рублей
Жителя Тульской области оштрафовали за рыбалку под Астраханью
Жителя Тульской области оштрафовали за рыбалку под Астраханью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.