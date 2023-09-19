Администрацию Донского возглавил Сергей Кулик

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После того, как было объявлено о назначении Руслана Бутова главой администрации Новомосковска, временно исполняющим обязанности руководителя администрации Донского стал его экс-заместитель Сергей Кулик. До этого он курировал в администрации вопросы жизнеобеспечения.

Руслан Бутов был главой администрации Донского 8 лет и перешёл на аналогичную должность в Новомосковск после истечения срока полномочий Алексея Бирюлина. Ранее предполагалось, что Бирюлин перейдёт на работу в областное правительство, однако о новом его назначении пока не сообщалось.