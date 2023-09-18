К 2025 году в Тульской области отремонтируют более десяти мостов

Фото Алексея Пирязева

В 2024 году начнётся реконструкция мостов регионального значения в Большой Туле, Одоевском, Белевском и Чернском районах.

В регионе к 2025 году запланировано сдать более десятка мостов. Восемь из них будут готовы уже до конца текущего года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу облправительства.

По информации СМИ, министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник заявил о реконструкции пяти мостов. В данный момент три моста находятся в стадии ремонта. А в 2024 году начнётся реконструкция мостов регионального значения в Большой Туле, Одоевском, Белевском и Чернском районах.

Родион Дудник отметил, что в 2024 и 2025 годах власти намерены построить пешеходный мост и автодорожный путепровод в Узловой, а работы по новому мосту через Упу в Туле завершены более чем на треть.

Строительство идёт по графику, рисков и отставаний нет. Работы будут завершены в следующем году, — заключил министр.

Отметим, в начале сентября в Туле открыли все полосы движения по Московскому путепроводу.