Владельцев дачных участков в Хрущево: «Нас никто не предупредил о строительстве нового кладбища!»

Фото из архива Myslo

После недавней новости о том, что в Большой Туле появится кладбище, с редакцией Myslo связалась владелица дачного участка в с. Хрущево.

Она рассказала, что о появлении места для вечного упокоения недалеко от её дома узнала из СМИ. Со слов женщины, с ней и её соседями никто не связывался по этому вопросу и никаких публичных слушаний не проводилось. Также она переживает, что из-за такого «соседства» о посадке нового урожая на участке можно забыть.

— О строительстве нового кладбища мы с мужем узнали пару дней назад из новостей. Я написала главе администрации Тулы Илье Беспалову в ВК, — рассказывает женщина. — Он ответил, что публичные слушания по моему вопросу проходили в 2015 году и никто из присутствующих не был против. Тогда я попросила предоставить мне документы, где и кто принимал участие, в ответ — тишина.

Скриншот читательницы Myslo

Как оказалось, публичные слушания и правда были, но в 2016 году, в те времена регистрация участников на подобные мероприятия еще не проводилась. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе гордумы.

«В четверг, 21 июля 2016 года, в поселке Плеханово состоялись публичные слушания по обсуждению проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Тулы. Все желающие смогли задать интересующие вопросы и внести свои предложения».

По итогам публичных слушаний в Генеральном плане необходимо предусмотреть участок под новое место захоронения в селе Хрущево в 1,5 км от старого кладбища. В пресс-службе добавили, что проекты, которые принимает правительство, обсуждаются с надзорными органами и реализовываются в рамках законодательства.