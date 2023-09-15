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Владельцев дачных участков в Хрущево: «Нас никто не предупредил о строительстве нового кладбища!»
Фото из архива Myslo

Владельцев дачных участков в Хрущево: «Нас никто не предупредил о строительстве нового кладбища!»

Жители ожидаемо против такого соседства.

После недавней новости о том, что в Большой Туле появится кладбище, с редакцией Myslo связалась владелица дачного участка в с. Хрущево. 

Она рассказала, что о появлении места для вечного упокоения недалеко от её дома узнала из СМИ. Со слов женщины, с ней и её соседями никто не связывался по этому вопросу и никаких публичных слушаний не проводилось. Также она переживает, что из-за такого «соседства» о посадке нового урожая на участке можно забыть.

— О строительстве нового кладбища мы с мужем узнали пару дней назад из новостей. Я написала главе администрации Тулы Илье Беспалову в ВК, — рассказывает женщина. — Он ответил, что публичные слушания по моему вопросу проходили в 2015 году и никто из присутствующих не был против. Тогда я попросила предоставить мне документы, где и кто принимал участие, в ответ — тишина. 

photo_2023-09-16_13-11-00.jpgСкриншот читательницы Myslo

Как оказалось, публичные слушания и правда были, но в 2016 году, в те времена регистрация участников на подобные мероприятия еще не проводилась. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе гордумы.

«В четверг, 21 июля 2016 года, в поселке Плеханово состоялись публичные слушания по обсуждению проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город ТулыВсе желающие смогли задать интересующие вопросы и внести свои предложения».

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По итогам публичных слушаний в Генеральном плане необходимо предусмотреть участок под новое место захоронения в селе Хрущево в 1,5 км от старого кладбища. В пресс-службе добавили, что проекты, которые принимает правительство, обсуждаются с надзорными органами и реализовываются в рамках законодательства. 

Автор:
вчера, в 15:00 0
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