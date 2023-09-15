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ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых
Фото: pexels.com.

ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых

Инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким – подчёркивает регулятор.

Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первоисточник.

Регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность её дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.

— Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 13,00% годовых. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы, — отмечает ЦБ, указывая, что в этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

Регулятор повысил прогноз среднего значения ключевой ставки — по итогам 2023 года показатель ожидается на уровне 9,6-9,7% вместо 7,9-8,3%. В 2024 году она ожидается в диапазоне 11,5-12,5% (прежний прогноз — 8,5-9,5%).

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