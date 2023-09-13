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В Большой Туле появится новое кладбище
Фото из архива Myslo

В Большой Туле появится новое кладбище

Оно будет расположено севернее села Хрущево.

В Большой Туле появится новое кладбище. Проект постановления подписал глава администрации Илья Беспалов. Согласно документу погост обустроят севернее села Хрущево на земельном участке площадью 55 556 кв. м. Кадастровый номер участка 71:14:010601:734.

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Отметим, что сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. Итоги должны подвести 14 сентября.

Напомним, ранее власти хотели обустроить кладбище в районе деревни Морозовки и ближайшей к ней Балабаевки (Пролетарский округ), но жители выступили против. Точку в этом вопросе поставили на очередном заседании Тульской городской Думы: проект размещения погоста возле этих деревень был отклонен.

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