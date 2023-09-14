В Туле пройдет конкурс-фестиваль «PROтрадиции»

Администрация Тулы сообщает, что торжественное открытие состоится в 12.00.

В программе фестиваля:

12.20 — конкурсные выступления в направлениях «Народная сценическая культура» и «Традиционный фольклор»;

15.00 — конкурсные выступления в направлениях «Хореографическое искусство», «Театральное искусство» и «Игра на гуслях»;

16.00 — 18.00 — выступление Фольклорного центра (г. Москва);

18.00 — 19.00 — концертная программа «V лучших народных традициях»;

19.00 — 20.00 — выступление Народного вокально-инструментального ансамбля «Славянская песня» (Беларусь);

20.00 — 21.00 — выступление этно-коллектива «Полынь Folk»;

21.00 — 22.00 — выступление группы Runa Project.

Также пройдет ярмарка мастеров-ремесленников, а для жителей и гостей города будут организованы мастер-классы и работа интерактивных площадок.

Учредитель фестиваля — управление культуры и туризма администрации города Тулы, организатор — МАУК «Культурно-досуговая система».

Дополнительную информацию можно найти по ссылке.