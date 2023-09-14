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В Туле пройдет конкурс-фестиваль «PROтрадиции»

В Туле пройдет конкурс-фестиваль «PROтрадиции»

Мероприятие состоится 16 сентября на Казанской набережной. 0+

Администрация Тулы сообщает, что торжественное открытие состоится в 12.00. 

В программе фестиваля: 

  • 12.20 — конкурсные выступления в направлениях «Народная сценическая культура» и «Традиционный фольклор»;
  • 15.00 — конкурсные выступления в направлениях «Хореографическое искусство», «Театральное искусство» и «Игра на гуслях»;
  • 16.00 — 18.00 — выступление Фольклорного центра (г. Москва);
  • 18.00 — 19.00 — концертная программа «V лучших народных традициях»;
  • 19.00 — 20.00 — выступление Народного вокально-инструментального ансамбля «Славянская песня» (Беларусь);
  • 20.00 — 21.00 — выступление этно-коллектива «Полынь Folk»;
  • 21.00 — 22.00 — выступление группы Runa Project.

Также пройдет ярмарка мастеров-ремесленников, а для жителей и гостей города будут организованы мастер-классы и работа интерактивных площадок.

Учредитель фестиваля — управление культуры и туризма администрации города Тулы, организатор — МАУК «Культурно-досуговая система». 

Дополнительную информацию можно найти по ссылке.

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