В Тульской области нашли еще один очаг африканской чумы свиней

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В селе Спасском Щекинского района выявили очаг африканской чумы свиней. Как сообщает комитет по ветеринарии Тульской области, инфекцию обнаружили в личном подсобном хозяйстве.

В связи с этим на территории указанного домовладения будут действовать ограничительные меры. Так, запрещено посещение хозяйства посторонними лицами, нельзя перемещать свиней, ввозить и вывозить их, убой и т. д. Кроме того, запрещен въезд и выезд транспортных средств, за исключением автомобилей, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага.

По угрозой распространения африканской чумы свиней оказались ряд сел и деревень в МО Яснополянское, МО Крапивенское, МО Лазаревское. Там тоже действует ряд ограничений, в том числе, реализация свиней и продуктов убоя.

В зоне наблюдения — населенные пункты Большой Тулы: деревни Астафьево, Кураково, Криволапово, Борзуново, Труново, Малахово, Труфаново, Комаренки, Новое Спасское, Борисово, Пахомово, Бутырки, Сергеево, Большие, Малые Кузьменки, Маршалинки, Садки, Балакирево, Кожино, деревня Чириково; поселки Южный и Лесной.

Карантин будет действовать до его отмены.

Напомним, ранее в Тульскую область поступило мясо, зараженное африканской чумой свиней. Инфицированную продукцию — вареную колбасу «Докторская» — нашли в Туле на одном из объектов торговой сети.

Отметим, что испорченную продукцию вычислили по системе «Меркурий». Зараженную продукцию изъяли и уничтожили. С другими продуктами контакта не было. Зараженное мясо в продажу не поступало.