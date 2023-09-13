В Учетном переулке Тулы начали благоустраивать новый сквер

Фото Алексея Пирязева

Он соединит проспект Ленина с кластером «Октава».

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Учетном переулке создают новое общественное пространство. Директор Городской службы единого заказчика Андрей Нагайцев рассказал, что здесь обустроят плиточное покрытие проезжей части и тротуара, установят новое освещение, световые рамки, объекты малой архитектурной формы, лавочки, модули для цветов.

Также в Учетном переулке появится картинная галерея, интерактивные устройства и фотозоны.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, комплекс мероприятий планируют завершить до конца ноября.

На время проведения работ ограничено движение транспорта.

Напомним, в 2022 году Тула вошла в число городов-победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В историческом центре Тулы будут установлены ориентирующие указатели с навигацией, обновлены аншлаги, появятся новые арт-объекты и туристско-информационные центры, дизайнерское оформление получат подземные переходы на улицах Мосина и Каминского, появится новая точка притяжения — сквер в Учетном переулке.