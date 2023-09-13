Бывшая сотрудница алексинского МРЭО: «Зарплата 12 тысяч, работать некому. Если отделение закроют, всем придется ездить в Тулу»

По официальным данным, при штате в 10 человек в алексинском МРЭО вакантны 4 должности.

Уволившаяся из алексинской Госавтоинспекции местная жительница Анастасия опубликовала в социальных сетях пост — крик о помощи. По словам девушки, в № 6 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области сложилась катастрофическая ситуация. Анастасия считает, что встал вопрос о самом факте существования отделения. Причина — низкая заработная плата даже с учетом того, что приходится работать с совмещением должностей.

«Зарплата у нас, инспекторов, 12 тысяч с учетом, что мы работаем еще за двух человек — 17 тысяч. <…> Всем /все равно/ в УМВД России по Тульской области, это уже просто смешно!!! Но если ничего не делать, отделение наше в г. Алексине просто закроют, потому что работать некому, и всем придется ездить в г. Тулу. Просто хотела напоследок обратиться к тем, кому еще нравится наше отделение МРЭО. Ребята, помогите нам работать для вас!!! Тульское руководство бездействует им /все равно/!» — написала Анастасия (текст отредактирован. — Прим. авт.).

В беседе с корреспондентом Myslo девушка объяснила, что у нее нет полицейского звания и что она трудилась на неаттестованной гражданской должности. Своим постом Анастасия хотела рассказать людям, как на самом деле обстоят дела в МРЭО, и тем самым попробовать помочь тем, кто остался там работать.

«Там остаются две мои коллеги, которые еще надеются, что что-то изменится к лучшему. Может быть, когда будут принимать бюджет на следующий год, или года через два. Может, кто-то вообще не знает, что в МРЭО существуют сотрудники, которые получают такую зарплату. Смысл был в том, чтобы эту проблему увидели и чтобы это МРЭО не закрылось. Ведь я проработала там 12 лет», — рассказала Анастасия.

В ответ на официальный запрос Myslo в УМВД России по Тульской области ответили, что заработная плата гражданского персонала формируется в соответствии с приказом МВД России № 480 от 13.07.2019 «Вопросы оплаты труда гражданского персонала органов, организаций и подразделений системы МВД России». Она состоит из должностного оклада, а также выплат стимулирующего и компенсационного характера.

Если сотрудник полностью отработал норму, но ему начислено ниже МРОТ, то производится доплата.

Сейчас зарплата гражданского персонала — не менее 16 тыс. 242 руб.

Доплата за совмещение профессий, должностей устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае. Ее размер зависит от объема выполняемой работы, оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору и производится после установления доплаты до МРОТ. Средний размер — до 50% оплаты труда по вакантной должности.

«За выполнение особо сложных и важных задач гражданскому персоналу, как правило, в конце года дополнительно выплачиваются разовые премии, конкретные размеры которых определяются в соответствии с личным вкладом каждого работника в выполнение задач в пределах средств, предусматриваемых на эти цели фондом оплаты труда. Среднемесячный размер оплаты труда работников МРЭО УГИБДД УМВД России по Тульской области за 2022 год с учетом стимулирующих и компенсационных выплат, разовых премий составил порядка 29 тысяч рублей», — объяснили в УМВД.

Также в пресс-службе регионального ведомства ответили, что сейчас штат отделения № 6 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области составляет 5 аттестованных должностей, из них 1 — некомплект, и 5 вольнонаемных должностей, из которых 3 — некомплект.

«Для оказания помощи в осуществлении регистрационно-экзаменационной деятельности в данное подразделение прикомандирован 1 вольнонаемный работник. Таким образом, вопрос о прекращении регистрационно-экзаменационной деятельности в указанном подразделении руководством Госавтоинспекции и УМВД России по Тульской области не рассматривается», — гласит официальный ответ тульской полиции.