На Госуслугах разработали специальный сервис для регистрации таксистов

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С 1 сентября вступил в силу новый Закон «О такси». Теперь все водители, занимающиеся таксомоторными перевозками, должны зарегистрироваться как самозанятые.

Так, на Госуслугах появился новый раздел для регистрации. С помощью портала физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели и их представители могут получить разрешение на осуществление перевозок такси, подать заявление о внесении сведений в реестр, получить право на деятельность.

— Если разрешение было получено до 1 сентября 2023 года, то включение в реестр перевозчиков легковых такси происходит автоматически, повторно оформлять его не требуется, — отметили в пресс-службе правительства области.

Напомним, согласно новому закону для таксистов вводятся серьёзные ограничения. В частности, работать в такси не смогут лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за «совершение преступлений, предусмотренных ст. 328.1 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), либо подвергаются уголовному преследованию за эти преступления». Не имеют право брать деньги за поездки и водители с неуплаченными штрафами за административные нарушения и нарушения ПДД. Также начинает работу федеральная информационная система (ФГИС) легкового такси. В неё будут поступать данные из региональных реестров: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа.