  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В сельских почтовых отделениях жители Тульской области смогут проверить здоровье - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В сельских почтовых отделениях жители Тульской области смогут проверить здоровье
Фото: Почта России

В сельских почтовых отделениях жители Тульской области смогут проверить здоровье

Тематические уголки скоро появятся во всех 18 обновлённых сельских отделениях Почты России.

С помощью тонометров, пульсоксиметров и бесконтактных термометров жители смогут самостоятельно проверить основные показатели здоровья.

Первые «уголки здоровья» появились в пяти обновлённых сельских отделениях Почты России в Тульской области в прошлом году. Скоро к ним добавятся ещё 18 отделений.

Клиенты Почты России могут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела и сравнить свои показатели с нормативными значениями.

В 2023 году будут модернизированы отделения в населённых пунктах Большой Тулы, а также Заокского, Ясногорского, Каменского, Щекинского, Кимовского и других районов области.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 22:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголки здоровьяпочтовые отделенияПочта России
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие тульские дома будут обесточены 14 сентября
Какие тульские дома будут обесточены 14 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.