В сельских почтовых отделениях жители Тульской области смогут проверить здоровье

С помощью тонометров, пульсоксиметров и бесконтактных термометров жители смогут самостоятельно проверить основные показатели здоровья.
Первые «уголки здоровья» появились в пяти обновлённых сельских отделениях Почты России в Тульской области в прошлом году. Скоро к ним добавятся ещё 18 отделений.
Клиенты Почты России могут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела и сравнить свои показатели с нормативными значениями.
В 2023 году будут модернизированы отделения в населённых пунктах Большой Тулы, а также Заокского, Ясногорского, Каменского, Щекинского, Кимовского и других районов области.