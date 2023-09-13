В сельских почтовых отделениях жители Тульской области смогут проверить здоровье

Фото: Почта России

Тематические уголки скоро появятся во всех 18 обновлённых сельских отделениях Почты России.

С помощью тонометров, пульсоксиметров и бесконтактных термометров жители смогут самостоятельно проверить основные показатели здоровья.

Первые «уголки здоровья» появились в пяти обновлённых сельских отделениях Почты России в Тульской области в прошлом году. Скоро к ним добавятся ещё 18 отделений.

Клиенты Почты России могут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела и сравнить свои показатели с нормативными значениями.

В 2023 году будут модернизированы отделения в населённых пунктах Большой Тулы, а также Заокского, Ясногорского, Каменского, Щекинского, Кимовского и других районов области.