Погода в Туле 14 сентября: прохладно и без осадков

Фото Артема Жильцова

В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер, преимущественно, юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью – от +2 до +7 градусов, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.