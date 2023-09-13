Какие тульские дома будут обесточены 14 сентября

С 9.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 79, 81, 81-а, 81-б,
- ул. М. Тореза, 16-а, 18-а,
- Красноармейский пр-т, 2, 4,
- ул. Сойфера, 1, 4,
- ул. Союзная 2-6 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 4-б, 5-а,
- Денисовский пер., 10, 10-б, 12,
- ул. Советская, 13, 17-б, 23, 15, 17, 2, 8,
- ул. Серебровская, 24, 26, 26-а, 26-б, 28, 41-а, 41-б,
- ул. Московская, 21,
- ул. Болдина, 86,
- п. Горелки: 6-й-Горельский пр-д, 12-22 (чётн.),
- пр-д Грачевский, 19,
- 7-й Горельский пр-д, 63,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-41 (нечётн.), 32, 35-а, 43-а,
- ул. Болотова, 39-55 (нечётн.), 42-66 (чётн.), 39-а,
- ул. Рогова, 18-22 (чётн.), 20-а, 22-а, 31,
- ул. Профсоюзная, 22,
- 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 56-а,
- 8-й пр-д, 73,
- 6-й пр-д, 45-65 (нечётн.), 50-70 (чётн.); 72, 74.