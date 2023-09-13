Какие тульские дома будут обесточены 14 сентября

С 9.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:

пр-т Ленина, 79, 81, 81-а, 81-б,

ул. М. Тореза, 16-а, 18-а,

Красноармейский пр-т, 2, 4,

ул. Сойфера, 1, 4,

ул. Союзная 2-6 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 4-б, 5-а,

Денисовский пер., 10, 10-б, 12,

ул. Советская, 13, 17-б, 23, 15, 17, 2, 8,

ул. Серебровская, 24, 26, 26-а, 26-б, 28, 41-а, 41-б,

ул. Московская, 21,

ул. Болдина, 86,

п. Горелки: 6-й-Горельский пр-д, 12-22 (чётн.),

пр-д Грачевский, 19,

7-й Горельский пр-д, 63,

Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-41 (нечётн.), 32, 35-а, 43-а,

ул. Болотова, 39-55 (нечётн.), 42-66 (чётн.), 39-а,

ул. Рогова, 18-22 (чётн.), 20-а, 22-а, 31,

ул. Профсоюзная, 22,

7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 56-а,

8-й пр-д, 73,

6-й пр-д, 45-65 (нечётн.), 50-70 (чётн.); 72, 74.