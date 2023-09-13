  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Какие тульские дома будут обесточены 14 сентября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Какие тульские дома будут обесточены 14 сентября

Какие тульские дома будут обесточены 14 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 79, 81, 81-а, 81-б,
  • ул. М. Тореза, 16-а, 18-а,
  • Красноармейский пр-т, 2, 4,
  • ул. Сойфера, 1, 4,
  • ул. Союзная 2-6 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 4-б, 5-а,
  • Денисовский пер., 10, 10-б, 12,
  • ул. Советская, 13, 17-б, 23, 15, 17, 2, 8,
  • ул. Серебровская, 24, 26, 26-а, 26-б, 28, 41-а, 41-б,
  • ул. Московская, 21,
  • ул. Болдина, 86,
  • п. Горелки: 6-й-Горельский пр-д, 12-22 (чётн.),
  • пр-д Грачевский, 19,
  • 7-й Горельский пр-д, 63,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-41 (нечётн.), 32, 35-а, 43-а,
  • ул. Болотова, 39-55 (нечётн.), 42-66 (чётн.), 39-а,
  • ул. Рогова, 18-22 (чётн.), 20-а, 22-а, 31,
  • ул. Профсоюзная, 22,
  • 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 56-а,
  • 8-й пр-д, 73,
  • 6-й пр-д, 45-65 (нечётн.), 50-70 (чётн.); 72, 74.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:52 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светгде в Туле отключат электричествоплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На 6-классника рухнул потолок: после ЧП в Ясногорской школе закрыли два этажа
На 6-классника рухнул потолок: после ЧП в Ясногорской школе закрыли два этажа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.