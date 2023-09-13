В Алексине в обновленном сквере установили необычные фонари

Фото: «Алексинские вести»

Они выполнены в форме устремленных ввысь стержней.

В Алексине на ул. Ленина, 15 завершились основные работы по благоустройству сквера. Обновленное пространство повторяет стилистику преобразившейся в прошлом году площади Дворца культуры им. В. С. Бондаря.

Глава администрации Алексина Павел Федоров на своей странице в «ВК» поделился видео с обновленным сквером и подписал:

«Удобные лавочки установлены вдоль дорожек, выходящих из центра в разные стороны, словно лучи солнца. Для освещения сквера установлены фонари в форме устремленных ввысь стержней. Выполнена декоративная подсветка деревьев и кустарников. Это место особенно красиво по вечерам».



Также заасфальтирован прилегающий к скверу проезд, посажены декоративные деревья и кустарники.

Фото: «Алексинские вести»