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В Алексине в обновленном сквере установили необычные фонари
Фото: «Алексинские вести»

В Алексине в обновленном сквере установили необычные фонари

Они выполнены в форме устремленных ввысь стержней.

В Алексине на ул. Ленина, 15 завершились основные работы по благоустройству сквера. Обновленное пространство повторяет стилистику преобразившейся в прошлом году площади Дворца культуры им. В. С. Бондаря.

Глава администрации Алексина Павел Федоров на своей странице в «ВК» поделился видео с обновленным сквером и подписал:

«Удобные лавочки установлены вдоль дорожек, выходящих из центра в разные стороны, словно лучи солнца. Для освещения сквера установлены фонари в форме устремленных ввысь стержней. Выполнена декоративная подсветка деревьев и кустарников. Это место особенно красиво по вечерам».
 

Также заасфальтирован прилегающий к скверу проезд, посажены декоративные деревья и кустарники.

2.jpgФото: «Алексинские вести»
Автор:
сегодня, в 13:07 +1
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