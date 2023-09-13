  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Главврач тульского перинатального центра назвал самые распространенные причины бесплодия в регионе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Главврач тульского перинатального центра назвал самые распространенные причины бесплодия в регионе
Фото: pixabay.com.

Главврач тульского перинатального центра назвал самые распространенные причины бесплодия в регионе

И рассказал, как избежать этого.

8-11 сентября в Сочи прошел научно-практический семинар на тему сохранения репродуктивного потенциала жителей страны. В нем принял участие главный врач Тульского областного перинатального центра, доктор медицинских наук Сергей Рыбников.

Он отметил, что в большинстве случаев бесплодие обусловлено отклонениями в репродуктивном здоровье супругов. В их основе — неправильный образ жизни, различные заболевания, наследственность, профессиональные вредности.

Одной из причин женского бесплодия может быть миома матки. Это наиболее распространенная доброкачественная опухоль женской репродуктивной системы. В ряде случаев миома матки не препятствует наступлению беременности и развитию плода, однако повышает частоту осложнений беременности и родов.

— В Тульском перинатальном центре накоплен большой опыт диагностики и лечении бесплодия и миомы матки. Оснащение гинекологического отделения позволяет проводить высокотехнологичные органосохраняющие операции по удалению опухоли. При этом у женщины сохраняется возможность беременности и рождения здорового малыша. Также по результатам обследований возможно получение бесплатной квоты на экстракорпоральное оплодотворение, — сообщил Сергей Рыбников.

Как сообщает минздрав Тульской области, избежать бесплодия позволяет профилактика — соблюдение здорового образа жизни, регулярное прохождение диспансеризации и ежегодное посещение гинеколога в рамках диспансеризации.

сегодня, в 15:36 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
бесплодиеперинатальный центр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области установлен прожиточный минимум на 2024 год
В Тульской области установлен прожиточный минимум на 2024 год
На Госуслугах разработали специальный сервис для регистрации таксистов
На Госуслугах разработали специальный сервис для регистрации таксистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.