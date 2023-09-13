Главврач тульского перинатального центра назвал самые распространенные причины бесплодия в регионе

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И рассказал, как избежать этого.

8-11 сентября в Сочи прошел научно-практический семинар на тему сохранения репродуктивного потенциала жителей страны. В нем принял участие главный врач Тульского областного перинатального центра, доктор медицинских наук Сергей Рыбников.

Он отметил, что в большинстве случаев бесплодие обусловлено отклонениями в репродуктивном здоровье супругов. В их основе — неправильный образ жизни, различные заболевания, наследственность, профессиональные вредности.

Одной из причин женского бесплодия может быть миома матки. Это наиболее распространенная доброкачественная опухоль женской репродуктивной системы. В ряде случаев миома матки не препятствует наступлению беременности и развитию плода, однако повышает частоту осложнений беременности и родов.

— В Тульском перинатальном центре накоплен большой опыт диагностики и лечении бесплодия и миомы матки. Оснащение гинекологического отделения позволяет проводить высокотехнологичные органосохраняющие операции по удалению опухоли. При этом у женщины сохраняется возможность беременности и рождения здорового малыша. Также по результатам обследований возможно получение бесплатной квоты на экстракорпоральное оплодотворение, — сообщил Сергей Рыбников.

Как сообщает минздрав Тульской области, избежать бесплодия позволяет профилактика — соблюдение здорового образа жизни, регулярное прохождение диспансеризации и ежегодное посещение гинеколога в рамках диспансеризации.