В Тульской области разработают программу по установке детских площадок

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Жильцы дома по ул. Академика Насоновой города Тулы написали об отсутствии уличного освещения во дворе. Глава администрации Илья Беспалов доложил, что по окончании строительства застройщик расторг договор с АО «ТНС энерго Тула» на поставку электроэнергии, в связи с чем c 1 февраля освещение придомовых территорий по этой улице было прекращено. После ввода домов в эксплуатацию застройщики должны обратиться в комитет имущественных и земельных отношений администрации города с пакетом документации о принятии объектов наружного освещения в муниципальную собственность. Такое обращение от застройщика поступило 14 августа. Освещение будет возобновлено 1 октября.

Житель Заокского района просит установить искусственные неровности на дороге по ул. Садовой. Рядом расположены стадион и баскетбольная площадка, где дети занимаются спортом.

Глава администрации Заокского района Александр Атаянц доложил, что специалисты выехали на место и проанализировали аварийность участка. В результате в минувшие выходные были установлены две искусственные неровности. Сейчас ведутся работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Жители Новомосковска в коллективном обращении просят установить детскую площадку у домов № 9, 9-а, 11 по ул. Мира. Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин доложил, что в этих домах активные жители, они участвуют в проекте благоустройства, собирают софинансирование и хочется пойти им навстречу. Администрация подготовила схему размещения детской площадки и согласовала с ресурсоснабжающими организациями, но средства в бюджете на ее установку отсутствуют.

Алексей Дюмин отметил, что детская площадка будет установлена. Он также поручил министру ЖКХ Олегу Дючкову совместно с зампредом правительства Антоном Агеевым и помощником губернатора Андреем Журавлевым разработать программу по установке детских площадок в области с общим финансированием в 120 млн рублей и вовлечь жителей в ее формирование.