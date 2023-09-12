В сельских отделениях Почты России в Тульской области откроются «уголки здоровья»

Фото пресс-службы Почты России

«Уголки здоровья» уже есть в пяти обновлённых сельских отделениях Почты России в Тульской области. В 2023 г. они появятся еще в 18. Клиенты могут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела и сравнить свои показатели с нормативными значениями. Для этого есть необходимые медицинские приборы, а также информационные материалы по нормативным показателям.

Как сообщает пресс-служба Почты России, «уголки» появятся в таких населенных пунктах: