В сельских отделениях Почты России в Тульской области откроются «уголки здоровья»

«Уголки здоровья» уже есть в пяти обновлённых сельских отделениях Почты России в Тульской области. В 2023 г. они появятся еще в 18. Клиенты могут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела и сравнить свои показатели с нормативными значениями. Для этого есть необходимые медицинские приборы, а также информационные материалы по нормативным показателям.
Как сообщает пресс-служба Почты России, «уголки» появятся в таких населенных пунктах:
- Ненашево (301016), Дмитриевское (301022) в Заокском районе;
- Первомайский (301044), Санталовский (301053) в Ясногорском районе;
- Кадное (301997) и Яблонево (301988) в Каменском районе;
- Рождественский (301111), Рассвет (301121), Барсуки (301122), Иншинский (301138) в Большой Туле;
- Лазарево (301220), Крапивна (301233) в Щекинском районе;
- Метростроевский (301332) в Веневском районе;
- Черепеть (301410) в Суворовском районе;
- Пронь (301733) в Кимовском районе;
- Бегичевский (301805) в Богородицком районе;
- Воскресенское (301150) в Дубенском районе;
- Новые Дольцы (301536) в Белевском районе.