  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В сельских отделениях Почты России в Тульской области откроются «уголки здоровья» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В сельских отделениях Почты России в Тульской области откроются «уголки здоровья»
Фото пресс-службы Почты России

В сельских отделениях Почты России в Тульской области откроются «уголки здоровья»

Там можно будет измерить давление.

«Уголки здоровья» уже есть в пяти обновлённых сельских отделениях Почты России в Тульской области. В 2023 г. они появятся еще в 18. Клиенты могут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела и сравнить свои показатели с нормативными значениями. Для этого есть необходимые медицинские приборы, а также информационные материалы по нормативным показателям.

Как сообщает пресс-служба Почты России, «уголки» появятся в таких населенных пунктах:

  • Ненашево (301016), Дмитриевское (301022) в Заокском районе;
  • Первомайский (301044), Санталовский (301053) в Ясногорском районе;
  • Кадное (301997) и Яблонево (301988) в Каменском районе;
  • Рождественский (301111), Рассвет (301121), Барсуки (301122), Иншинский (301138) в Большой Туле;
  • Лазарево (301220), Крапивна (301233) в Щекинском районе;
  • Метростроевский (301332) в Веневском районе;
  • Черепеть (301410) в Суворовском районе;
  • Пронь (301733) в Кимовском районе;
  • Бегичевский (301805) в Богородицком районе;
  • Воскресенское (301150) в Дубенском районе;
  • Новые Дольцы (301536) в Белевском районе.
     
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 15:27 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Почта Россииуголок здоровья

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Метро до Тулы: что известно о нем на сегодняшний день
Метро до Тулы: что известно о нем на сегодняшний день
Взяла кредит в пяти банках: тулячка отдала мошенникам почти 6 млн рублей
Взяла кредит в пяти банках: тулячка отдала мошенникам почти 6 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.