Взяла кредит в пяти банках: тулячка отдала мошенникам почти 6 млн рублей

Кадр из видео.

Женщине угрожали, что отправят ее мужа на СВО.

В Туле в полицию обратилась 53-летняя женщина. Она заявила, что стала жертвой мошенничества и отдала аферистам почти 6 млн рублей.

«На вас кто-то взял кредит»

Схема классическая: тулячке позвонили неизвестные, заявили, что они сотрудники ФСБ. Сказали, что на ее имя кто-то оформил кредит. Чтобы его закрыть, женщина должна выполнить ряд действий.

— Сказали, что нужно перекрыть кредиты , подав новую заявку, — рассказала потерпевшая в полиции. — Для этого необходимо проверить банки, в которых были поданы заявления.

«Отправим мужа на СВО»

Женщина заподозрила неладное, однако мошенники ее запугали.

— Вы не имеете права отказываться сотрудничать со службами. Если это сделаете, значит вы действительно причастны. Кредит был отправлен на имя какого-то человека, — убеждали аферисты.

Ей намекнули, что эти деньги ушли людям, которые будут «убивать ребят на СВО».

— Я сказала, что расскажу об этой ситуации мужу. В ответ мне заявили: «Если супруг мешает, давайте отправим его на СВО».

И тогда тулячка окончательно растерялась.

Турне по банкам

Дальше мошенники полностью координировали действия своей жертвы. За три дня потерпевшая посетила пять банков, в которых оформила кредиты на сумму от 600 тыс. до 1,7 млн рублей.

В трех банках из пяти женщину предупреждали — ее действия выглядят подозрительными, возможно, она поддалась на уловки преступников.

Но тулячка была проинструктирована, как отвечать на такие вопросы.

— Каждый шаг потерпевшей координировался злоумышленниками по телефону. Ей вызывали такси, которое отвозило ее в банки для получения денежных средств и в банкоматы для последующего их перевода. Она была проинструктирована как общаться с сотрудниками кредитной организации, что говорить и как отвечать на их вопросы. Ей было категорически запрещено рассказывать про данную ситуацию родным, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Во всех банках женщина без проблем получила деньги, потому что у нее хорошая кредитная история.

Осталась без денег

В общей сложности жертва перевела мошенникам 5 миллионов 882 тысячи рублей. В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция Тульской области напоминает гражданам, что представители правоохранительных структур и кредитных организаций НИКОГДА не будут требовать от вас перевода денежных средств в рамках каких-либо расследований.

Прислушивайтесь к советам сотрудников банков, если они предполагают вашу вовлеченность в мошенническую схему. И обязательно обратитесь в ближайшее подразделение полиции в случае получения подобных звонков — полицейские окажут вам всю необходимую помощь.