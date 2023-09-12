Метро до Тулы: что известно о нем на сегодняшний день

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9 сентября инфопространство взорвала новость о модернизации транспортного узла: Владимир Путин объявил о строительстве наземного метро от Москвы до Тулы. Myslo собрал всю информацию, известную на сегодняшний день.

Что такое «МЦД» и с чем его едят?

Наземное метро доберётся до Тулы, Калуги и других крупных городов по МЦД-4. МЦД – это московские центральные диаметры, новый вид транспорта, объединяющий пригородные электрички и метрополитен. Проще говоря, наземный аналог метро. Линии МЦД-1 и МЦД-2 проходят через центр и по центру, обозначены как «Центральные». МЦД-3 – считается направлением «Дальним». Для тех, кто в Москве бывает нечасто, поясним: пересаживаться с подземного метро на наземное бесплатно и удобно.

В 2023 году планируется запустить МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». В будущем будет запущен МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий».

Будут ли строить новые транспортные узлы?

Как полагает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, инфраструктуру вряд ли будут строить с нуля:

– Я не думаю, что будет полностью построена какая-то отдельная инфраструктура до этих городов. Скорее, речь идёт об интеграции новой транспортной системы с уже имеющейся, что просто позволит повысить уровень «бесшовности» этого процесса. Есть смысл в повышении уровня мобильности с тем, чтобы дать возможность приезжать в Москву на работу тем, кто живет чуть дальше, и сделать это более комфортно, – утверждает Михаил Бурмистров.

Туляки закроют дефицит кадров в столице?

Как подчеркнул эксперт: «московская агломерация - мощный центр притяжения с точки зрения рабочих рук и прочих моментов». Получается, дополнительный транспорт необходим, чтобы жители близлежащих с Подмосковьем регионов приезжали на заработки в столицу и закрывали дефицит кадров.

– Всё, что сделано за последние 2-2,5 года, радикальным образом улучшило качество жизни людей, которые живут в ряде подмосковных городов с точки зрения их временных затрат на поездку в столицу и обратно.

В интервью «Ъ» эксперт предположил, что проект будет реализовываться за счёт федерального бюджета, возможно, это будет совместная работа с РЖД.

И в Новомосковск пустят?

К слову, проект строительства МЦД-4 был показан на Московском урбанистическом форуме ещё в конце августа. На стенде проекта видно, что ветка наземного метро проложена и в Новомосковск.

На сегодняшний день чёткой информации, когда начнётся строительство наземного метро до Тулы, нет.

Будем следить за развитием событий.