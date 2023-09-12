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За 8 месяцев в Тульской области в ДТП пострадал 181 ребенок
Фото из архива Myslo

За 8 месяцев в Тульской области в ДТП пострадал 181 ребенок

Погибли четверо несовершеннолетних.

В Тульской области увеличилось количество ДТП, в которых пострадали дети до 16 лет. По итогам 8 месяцев 2023 года в регионе произошло 160 аварий с участием несовершеннолетних, травмы получил 181 ребенок, погибли четверо. За аналогичный период 2022-го — 146 ДТП, 170 пострадавших и двое погибших.

В связи с этим Госавтоинспекция Тульской области присоединится к Всероссийской неделе безопасности дорожного движения, которая пройдет с 18 по 22 сентября.

Сотрудники ГИБДД примут участие в родительских собраниях в школах, проведут профилактические акции вблизи учебных заведений, организуют пешеходные экскурсии для учеников начальных классов по изучению безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом».

20 сентября в детских садах и школах пройдет «Единый день безопасности дорожного движения», в рамках которого автоинспекторы проведут тематические мероприятия по БДД с максимальным охватом обучающихся, педагогических работников и родителей.

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