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В Тульской области введут новые меры поддержки для участников СВО
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области введут новые меры поддержки для участников СВО

Среди нововведений — бесплатные лекарства.

На оперативном заседании в региональном правительстве первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о новых мерах поддержки для участников СВО и их семей.

— В первую очередь это бесплатное обеспечение лекарствами членов семей участников СВО на период участия в специальной военной операции. Предлагаем полностью освободить от оплаты стоимости по догазификации. Дополнительно для тех, кто заключает контракты на прохождение военной службы, установить ежемесячную выплату 50 тыс. рублей, пока они находятся на боевом слаживании.

Губернатор Алексей Дюмин поддержал эти предложения и поручил подготовить соответствующий указ.

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