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Путин присвоил Новомосковску звание «Город трудовой доблести»

Путин присвоил Новомосковску звание «Город трудовой доблести»

Подписан соответствующий указ.

Президент РФ Владимир Путин присвоил 10 городам звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписан сегодня, 11 сентября. 

Такое звание получили Ханты-Мансийск, Подольск, Владимир, Воткинск, Находка и Рязань, Улан-Удэ, Прокопьевск (Кузбасс), Рубцовск (Алтайский край) и Новомосковск Тульской области.

— За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, — говорится в указе.

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