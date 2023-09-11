Путин присвоил Новомосковску звание «Город трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путин присвоил 10 городам звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписан сегодня, 11 сентября.

Такое звание получили Ханты-Мансийск, Подольск, Владимир, Воткинск, Находка и Рязань, Улан-Удэ, Прокопьевск (Кузбасс), Рубцовск (Алтайский край) и Новомосковск Тульской области.

— За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, — говорится в указе.