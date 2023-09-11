В Тульской области подвели итоги выборов

В течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября — в 74 муниципальных образованиях Тульской области (в 19 районах: Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Новомосковском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах) проходили выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
Как сообщили в Избирательной комиссии региона, явка избирателей по итогам голосования составила 37,49% (в 2018 году на сопоставимых муниципальных выборах явка была 36,65%).
В выборах приняли участие 200 545 избирателей.
Явка ДЭГ составила: в г. Щекино — 87%, в п. Первомайском — 89%.
Дистанционно проголосовали 3662 человека.
В выборах принимал участие 1451 кандидат от 8 политических партий и кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
В результате голосования 835 депутатских мандатов распределены следующим образом:
- «Единая Россия» — 710,
- КПРФ — 19,
- ЛДПР — 26,
- «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 25,
- «Яблоко» — 1,
- «Коммунисты России» — 1,
- «Родина» — 7,
- «Партия роста» — 4.
Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, — 42 мандата.