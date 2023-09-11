В Тульской области подвели итоги выборов

В течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября — в 74 муниципальных образованиях Тульской области (в 19 районах: Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Новомосковском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах) проходили выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Как сообщили в Избирательной комиссии региона, явка избирателей по итогам голосования составила 37,49% (в 2018 году на сопоставимых муниципальных выборах явка была 36,65%).

В выборах приняли участие 200 545 избирателей.

Явка ДЭГ составила: в г. Щекино — 87%, в п. Первомайском — 89%.

Дистанционно проголосовали 3662 человека.

В выборах принимал участие 1451 кандидат от 8 политических партий и кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

В результате голосования 835 депутатских мандатов распределены следующим образом:

«Единая Россия» — 710,

КПРФ — 19,

ЛДПР — 26,

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 25,

«Яблоко» — 1,

«Коммунисты России» — 1,

«Родина» — 7,

«Партия роста» — 4.

Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, — 42 мандата.