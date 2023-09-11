Дефиле исторического костюма и реконструкция средневекового сражения: как отметят 643-ю годовщину Куликовской битвы

Фото пресс-службы правительства Тульской области

16 сентября на Красном холме и в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом отпразднуют 643-ю годовщину Куликовской битвы. Праздник пройдет при поддержке правительства Тульской области и станет одним из финальных мероприятий проекта «Музейное лето в Туле», инициированного губернатором Алексеем Дюминым.

В этот день будут отданы почести воинам, павшим во все времена. Гости мероприятий на Красном холме и в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом смогут поучаствовать в мастер-классах и интерактивных программах, посетить мастерские и приобрести сувениры. На Поляне мастеров на Красном холме свое искусство продемонстрируют умельцы из Смоленска, Костромы, Дзержинска, Тольятти, Углича, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Твери, Чувашии и других регионов. На Краснохолмской ярмарке будут представлены продуктовые сувениры из Тулы и со всей России.

Также гостей праздника ждут зрелищные выступления от участников фестиваля. Это пеший турнир, конные выступления, парад-дефиле исторического костюма. Главный элемент программы — театрализованная реконструкция средневекового сражения участников XXVII Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово», который стартует накануне, 14 сентября, на берегу реки Дон в деревне Татинки.

Празднование 643-й годовщины Куликовской битвы завершится 21 сентября, в День воинской славы России. В храме Рождества Богородицы в селе Монастырщино состоится праздничная литургия, а на аллее Памяти и Единства — воинский церемониал.

Подробная программа мероприятий — на сайте музея-заповедника «Куликово поле». 6+