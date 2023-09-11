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В Ясной Поляне завершился Детский кубок памяти Л.Н. Толстого
Фото Даниила Гузиенко. https://ruchess.ru.

В Ясной Поляне завершился Детский кубок памяти Л.Н. Толстого

Турнир выиграла Софья Баркашева.

В Ясной Поляне завершился турнир по быстрым шахматам в рамках Детского кубка памяти Л. Н. Толстого.

В заключительный игровой день состоялось четыре тура. Первое место заняла Софья Баркашева (Москва) с результатом 8 очков из 9, опередившая Максима Никонова (Болохово, Тульская область) по результату личной встречи. На пол-очка отстал еще один представитель Москвы — Адриан Санчес-Шананин, завоевавший бронзовую награду. Лучшей среди девочек стала София Гулькевич (Новомосковск, Тульская область).

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Помимо общего зачета были предусмотрены призы в номинации «2012 г. р. и моложе». С результатом 6,5 очка первое место занял Никита Ларин (Тула), опередивший Льва Соболева (Москва) по дополнительным показателям. Алиса Евдокимова, также набравшая 6,5 очка, стала третьей в этой номинации. Лучшей среди девочек 2012 г. р. и моложе стала Анна Коваленко (Рязань).

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Все призеры получили уникальные награды, разработанные специально для этого соревнования, а также сувениры от Федерации шахмат России, музея-усадьбы «Ясная Поляна» и Тульской областной Думы.

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В церемонии закрытия принял участие депутат Тульской областной Думы, почетный гражданин города-героя Тулы Юрий Цкипури. Он поблагодарил всех спортсменов за участие в соревнованиях, пожелал успехов и побед за шахматной доской.

— Депутаты Тульской областной Думы поддерживали и будут продолжать поддерживать развитие шахмат в нашем регионе, — сказал он.

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Турнир проводится Федерацией шахмат России, музеем-усадьбой Льва Толстого «Ясная Поляна» и Тульской шахматной гостиной при поддержке правительства Тульской области.

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