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В Веневе двое полицейских угнали машину, которая числилась в розыске 

В Веневе двое полицейских угнали машину, которая числилась в розыске 

Суд огласил приговор в отношении бывших правоохранителей.

В Веневе двое бывших сотрудников полиции признаны виновными в угоне автомобиля, совершенном группой лиц.

Судом установлено, что в 2018 году оперуполномоченный и оперативный дежурный райотдела решили угнать ГАЗель, припаркованную у местного отдела полиции. Автомобиль числился в розыске и не так давно был задержан полицейскими.

Подсудимые угнали машину и до 2022 года использовали ее в личных целях. 13 апреля 2022 года их действия были пресечены сотрудниками ДПС, которые остановили автомобиль на посту.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде штрафа в 100 000 рублей каждому. 

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вчера, в 10:40 +4
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