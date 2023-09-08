9 сентября вход на территорию «Ясной Поляны» будет свободным

9 сентября в Ясной Поляне отметят 195-ю годовщину со дня рождения Льва Николаевича Толстого. В этот день музей будет работать с 10.00 до 18.00. Вход на территорию заповедника будет свободным.

Помимо экскурсий по маршруту «Заповедник — Дом Л. Н. Толстого — Флигель Кузминских» в этот день можно посетить экскурсию «Традиции русской усадьбы», а также побывать в теплице на экскурсии «Сто первых растений».

Посетители смогут покататься в экипаже и верхом, а также принять участие в мастер-классах по флористике, росписи керамики и изготовлению куклы-закрутки в Кузне. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

В 12.00 на площадке у Дома писателя начнется традиционное «Слово о Толстом». К микрофону выйдут российские и зарубежные ученые-толстоведы, преподаватели и студенты Тульского государственного педагогического университета, учащиеся Яснополянского образовательного центра. Затем состоится возложение цветов к могиле Л. Н. Толстого в лесу Старый Заказ.

После выступлений гостей и друзей музея на площадке перед Домом Толстого начнется концерт «Renaissance»-квартета — камерного ансамбля, исполняющего музыку различных стилей и жанров: от произведений эпохи барокко до квартетов всемирно известных мастеров русского и зарубежного композиторского искусства.

Рядом со входом в Дом Толстого будет проходить специальная выставка георгинов, выращенных тульским селекционером Олегом Дорогановым. Георгины из его коллекции украшают яснополянские клумбы, а сам селекционер каждый год приезжает в музей в день рождения писателя, чтобы украсить его могилу срезанными цветами.

В этот же день в Ясной Поляне начнется Турнир по быстрым шахматам памяти Л. Н. Толстого. Турнир проводится музеем-усадьбой «Ясная Поляна», Федерацией шахмат России и Тульской шахматной гостиной при поддержке Правительства Тульской области. В 15.30 для всех желающих будет проведен мастер-класс гроссмейстера Дмитрия Кряквина.

Подробная афиша праздника — на сайте музея-заповедника.

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