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В Тульской области открылся Центр общественного наблюдения за выборами
Фото Общественной палаты Тульской области

В Тульской области открылся Центр общественного наблюдения за выборами

В регионе проходят выборы в представительные органы местного самоуправления в 74 муниципалитетах.

Центр общественного наблюдения за выборами приступил к работе одновременно с участковыми избирательными комиссиями — в 8 утра. Он будет работать в Единый день голосования с 8 по 10 сентября.

Как сообщает Общественная палата Тульской области, для наблюдателей в Центре установлены компьютеры, на них поступает информация о ходе дистанционного электронного голосования — ДЭГ. Организовано прямое включение по видеосвязи с членами Общественной палаты, которые ведут наблюдение за голосованием на участковых избирательных комиссиях в муниципальных образованиях.

Мониторингом ДЭГ занимаются наблюдатели, прошедшие обучение. В их задачи входит контроль технического состояния системы ДЭГ, сохранности бюллетеней, достоверности цифровых подписей, математического контроля с использованием специальных программ.

— Система общественного наблюдения и контроля за избирательным процессом в России опирается как на самые продуктивные практики в данной сфере. При этом у нас выстроена система, включающая совместную деятельность различных институтов гражданского общества, вовлеченных в работу по наблюдению и общественному контролю за выборами. Выборный процесс всегда сопровождается интересом гражданского общества, его ожиданиями и надеждами. Общественное наблюдение призвано обеспечить законность, прозрачность и легитимность выборов, — рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Константин Данилов.

Напомним, в Тульской области проходят выборы в представительные органы местного самоуправления в 74 муниципалитетах. Выборы затронут более 540 тысяч избирателей. Голосование проходит в течение 3 дней — с 8 по 10 сентября.

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вчера, в 09:32 0
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