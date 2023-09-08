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Два человека погибли в ДТП в Ефремовском районе
Фото: vk.com/efr_online.

Два человека погибли в ДТП в Ефремовском районе

Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

Накануне вечером в Ефремовском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. По имеющейся на данный момент информации, на 74-м км автодороги Лапотково — Ефремов 44-летний водитель Toyota Corolla, перед поселком Степной Хутор, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault.

Оба водителя скончались. Предположительно, водитель Toyota перегонял автомобиль в Ростовскую область. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Сергей Стариков
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Автор:
вчера, в 09:06 +1
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