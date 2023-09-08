Два человека погибли в ДТП в Ефремовском районе

Фото: vk.com/efr_online.

Накануне вечером в Ефремовском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. По имеющейся на данный момент информации, на 74-м км автодороги Лапотково — Ефремов 44-летний водитель Toyota Corolla, перед поселком Степной Хутор, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault.

Оба водителя скончались. Предположительно, водитель Toyota перегонял автомобиль в Ростовскую область. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.