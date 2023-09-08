  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тульские силовики обнаружили нелегальных мигрантов на стройке аквапарка - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские силовики обнаружили нелегальных мигрантов на стройке аквапарка
Фото: телеграм-канал «Тула.ЭкстремиZм».

Тульские силовики обнаружили нелегальных мигрантов на стройке аквапарка

Из 30 нелегалов большинство приехали страну с нарушением миграционного законодательства.

7 сентября правоохранители провели очередной рейд по проверке мигрантов в Туле. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.ЭкстремиZм».

На этот раз силовики пришли на стройку аквапарка в областном центре, располагающуюся по улице Фридриха Энгельса.

— Проверено около 30 граждан Средней Азии, большинство из которых оказались с нарушениями миграционного законодательства, — сказано в сообщении источника.

По информации телеграм-канала, нелегалов увезли для дальнейшего разбирательства.

Галерея
показать все фотографии

Напомним, вечером 5 сентября силовики провели рейд мигрантов в кафе на ул. Пирогова. 

Автор:
вчера, в 09:43 +1
Другие статьи по темам
Событие
Рейд эмигрантоваквапарк
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Синоптик спрогнозировал три волны бабьего лета
Синоптик спрогнозировал три волны бабьего лета
В Тульской области открылся Центр общественного наблюдения за выборами
В Тульской области открылся Центр общественного наблюдения за выборами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.