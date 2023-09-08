Тульские силовики обнаружили нелегальных мигрантов на стройке аквапарка

Фото: телеграм-канал «Тула.ЭкстремиZм».

Из 30 нелегалов большинство приехали страну с нарушением миграционного законодательства.

7 сентября правоохранители провели очередной рейд по проверке мигрантов в Туле. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.ЭкстремиZм».

На этот раз силовики пришли на стройку аквапарка в областном центре, располагающуюся по улице Фридриха Энгельса.

— Проверено около 30 граждан Средней Азии, большинство из которых оказались с нарушениями миграционного законодательства, — сказано в сообщении источника.

По информации телеграм-канала, нелегалов увезли для дальнейшего разбирательства.

Напомним, вечером 5 сентября силовики провели рейд мигрантов в кафе на ул. Пирогова.