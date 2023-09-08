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Двое жителей Тулы стали почётными гражданами области
Фото пресс-службы правительства области

Двое жителей Тулы стали почётными гражданами области

Церемония награждения приурочена ко Дню города и области.

8 сентября в Тульском театре драмы состоялась церемония вручения государственных и региональных наград, посвященная Дню города и области. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В числе награждённых — генеральный директор ЦКБА Александр Хомяков. Губернатор удостоил его звания «Почётный гражданин Тульской области». Он проработал в ЦКБА 37 лет, прошёл путь от инженера до генерального директора предприятия. Своим трудом внёс огромный вклад в развитие отечественной оборонной отрасли.

Также это звание присвоили инструктору-преподавателю Николаю Глаголеву. Он служил более 20 лет в Вооруженных силах РФ, 10 из них — в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Николай Глаголев внёс большой вклад в боевую подготовку военнослужащих и сотрудников спецподразделений различных силовых структур. С начала проведения специальной военной операции под его руководством обучено более 5 тыс. военнослужащих-туляков.

— Спасибо всем за ответственный труд и самоотверженность, за любовь к малой родине и всей нашей огромной стране. Уверен, что жители Тульской области всегда будут настоящими патриотами, доблестными защитниками Отечества. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов, — сказал Алексей Дюмин.

На этой же церемонии губернатор наградил Татьяну Шуленину — учительницу, предотвратившую автокатастрофу, а также других отличившихся жителей Тульской области.

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Автор:
вчера, в 16:32 −1
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