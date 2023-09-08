Как социальные координаторы помогают тульским ветеранам СВО и их семьям

При поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе выстроена эффективная система поддержки и бойцов, находящихся в зоне СВО, и их семей, и ветеранов боевых действий.

В России по поручению Президента России был создан Госфонд «Защитники Отечества». В Туле региональное отделение было открыто на проспекте Ленина, 63 три месяца назад. Сотрудники Фонда постоянно на прямой связи не только с родственниками, но и с теми, кто находится в зоне СВО.

Руководитель фонда Анна Домченко рассказала, что за это время от участников СВО и членов семей погибших поступило более 900 различных обращений.

Так, ветеран специальной военной операции Александр обратился в фонд с просьбой оказать содействие в приобретении костылей. Мужчина был ранен и лишился ноги. По индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) он уже получил от государства протез. Однако для того чтобы попасть в соседнюю комнату в своей же квартире, использовать протез порой неудобно. Переместиться на несколько метров быстрее и комфортнее можно на обычных костылях. Но чтобы получить их, необходимо внести изменения в программу индивидуальной реабилитации, что требует сбора большого объема документов и занимает длительное время. Социальный координатор тульского филиала фонда «Защитники Отечества» нашел возможность приобрести костыли на средства спонсоров. Вопрос был решен за пару дней. Ветеран не ожидал такого быстрого решения своего вопроса, был приятно удивлен, когда костыли доставили ему прямо на дом.



Особым вниманием окружает Фонд «Защитники Отечества» ветеранов боевых действий и тех, кто потерял близких в зоне СВО. С ними работают социальные координаторы, прошедшие специальное обучение. Многие из координаторов не понаслышке знают боль тех, кому помогают– они сами ветераны, члены семей бойцов, их матери или жены.

В целом Фонд работает с самым широким спектром вопросов. Через него можно оформить самые разные меры поддержки: медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также помощь в переобучении и трудоустройстве ветеранов СВО.

Важно, что более 80% вопросов можно решить быстро. На остальные требуется больше времени.

Есть даже возможность обеспечения техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия. Также Фонд помогает восстановить утраченные документы, организовать спортивные занятия или досуг, а также увековечить память ветерана СВО.

Работа здесь строится по принципу «одного окна». Для получения любых видов помощи достаточно просто прийти. Социальный координатор выслушает проблему и подскажет, как действовать дальше.

Три месяца – это только начало большого пути. Если вам нужна помощь регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества», запишите телефон: +7 (4872) 33-83-57.