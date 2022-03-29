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В Туле похоронили Романа Николенко, погибшего на Украине при исполнении воинского долга

В Туле похоронили Романа Николенко, погибшего на Украине при исполнении воинского долга

Церемония прощания состоялась сегодня, 29 марта, на воинском кладбище. Офицер погиб 24 марта.

Это гвардии капитан медицинской службы Роман Николенко. Он служил начальником стоматологического кабинета госпитального взвода медицинской роты 31-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
 
С июня 2009 года по июнь 2019-го проходил службу в составе 106-ой гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, а с июня 2019-го по март нынешнего года находился в составе 31-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Офицера не стало 24 марта.
 
В церемонии прощания приняли участие глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, временно исполняющий обязанности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Алексей Быков, родные офицера.
 
- Роман Николенко — воин, офицер, медик. Военный медик — это готовность в критических условиях, в условиях боя защищать и спасать своих товарищей, быть готовым к самопожертвованию. Быть готовым не бояться того, что происходит вокруг тебя. Мы будем всегда помнить наших ребят. Низкий поклон родителям за вашего сына. Он выполнял наиважнейшую задачу, поставленную Родиной. Пусть это согревает ваши сердца и облегчает боль, эту боль мы разделяем вместе с вами, — произнес во время траурного митинга Дмитрий Миляев.
 
За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ военнослужащий Роман Николенко посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали жене военнослужащего.
 
- Мы провожаем в последний путь настоящего героя, патриота. Роман Николенко с честью выполнил свой воинский долг, до конца остался верен этому долгу и присяге, — произнес Алексей Быков.
 
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